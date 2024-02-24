تفاهمات إيجابية في قمة باريس حول صفقة إطلاق الرهائن: المستقبل المحتمل وتفاصيل المفاوضات

عاد الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل من قمة باريس، حيث ناقشت صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن، وذلك في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وسط تفاؤل حذر من جانب المسؤولين السياسيين. وقال مسؤول سياسي إنه خلال المحادثات تم التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق مع حماس. ومن المتوقع تقديم المخطط النهائي إلى مجلس الوزراء الحربي للموافقة عليه، تلاها عرضه أمام مجلس الوزراء الموسع. ومن المقرر أن تشمل المرحلة المقبلة من المحادثات تحديد أسماء الرهائن والأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم، إلى جانب الشروط والمفاتيح المرتبطة بتنفيذ الصفقة وشروط وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم توافق على جميع هذه النقاط بعد.

وفقًا لمصادر مطلعة على حركة حماس، أبدت المرونة في مواقفها بشأن ثلاث نقاط أساسية في الاتفاق المحتمل مع إسرائيل، حسب ما أفادت قناة "الشرق" السعودية. وتتعلق هذه النقاط بمدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وحدود الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

ووفقًا لتلك المصادر، فإن قيادة حماس تظهر استعدادًا للتسامح لمدة تصل إلى ستة أسابيع فقط لكل مرحلة، مما قد يسهل عملية التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف القتال في المرحلة النهائية.

فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، فإن حماس تظهر توافقًا على ترك مطلب الانسحاب الكامل في الوقت الحالي، لكنها تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من مراكز المدن، بهدف تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار.

أما بالنسبة للأسرى، فقد أظهرت حماس مرونة في الأعداد المقترحة للإفراج عنهم في المرحلة الأولى، حيث طالبت في البداية بإطلاق سراح 1500 أسير مقابل 40 رهينة إسرائيلية.

وفقًا للمصدر، نقل الوسطاء المصريون لحماس خلال المحادثات في القاهرة موافقة إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، ورفع الحصار بين شمال القطاع وجنوبه. وبناءً على المصدر، فإن الوسطاء في قطر ومصر يعبرون عن "تفاؤل حذر" بشأن تطورات المحادثات في باريس، مشيرين إلى إمكانية حدوث تقدم خلال المناقشات في الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة "الحدث" التلفزيونية السعودية أن العدد الحالي المطلوب من قبل حماس مقابل إطلاق سراح 40 رهينة يتراوح الآن بين 200 و300 أسير. يظهر هذا التطور تغييرًا في موقف حماس بشأن عدد الأسرى المطلوبين في المرحلة الأولى من الصفقة.

في تصريح سابق لمحمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مقابلة مع قناة "العربي" القطرية، أشار إلى أن "الساعات القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان أم لا". وأكدت حماس أنها تدرس التفاهمات التي تم التوصل إليها في باريس، سواء مع القيادة العسكرية في غزة أو مع القيادة السياسية المتواجدة في قطر واسطنبول.

وفي إطار القمة، التقى رئيس الموساد ديدي بارنياع، بشكل منفصل، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد الثني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال. وتم عقد اجتماعات موسعة بمشاركة أعضاء الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس الشاباك رونان بار والفريق نيتسان ألون، مع ممثلي الدول الثلاث التي تعمل ضد حماس.