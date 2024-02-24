إسرائيل تعلن تنفيذ الأوامر الدولية بشأن غزة وترسل وثيقة إلى المحكمة الدولية في لاهاي

بعد غد، سترسل إسرائيل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، تُعلن فيها عن تنفيذها للأوامر الصادرة عن المحكمة قبل شهر، والتي ناقشت دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

المحكمة أصدرت ستة أوامر، من بينها طلب تقديم تقرير مفصل في 26 فبراير/شباط، يشرح كيفية تنفيذ الأوامر. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة وثيقة "رفيعة" جدًا، تحدد خطوات تنفيذ الأوامر، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.

قامت وزارتا العدل والخارجية بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية، وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها. يتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدًا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة. يجد الإسرائيليون تشجيعًا في رفض المحكمة فعليًا مطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة أوامر اعتقال ضد إسرائيل.

يعكس قرار محكمة العدل الدولية صدور ستة أوامر تتعلق بالحرب في غزة، حيث تم التصويت بأغلبية تصويت الأعضاء الخمسة عشر بموافقة 15 صوتاً مقابل صوتين على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وطُلب من إسرائيل بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين "التأكد بشكل فعال وفوري" من عدم ارتكاب جيش الدفاع الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، بينما تُطلب منها بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد اتخاذ "جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية". بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل، بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة. ويُطلب أيضًا من إسرائيل، بأغلبية 15 صوتًا مقابل 2، اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها. في نهاية المطاف، يجب على إسرائيل تقديم تقرير عن تنفيذ الأوامر إلى المحكمة في غضون شهر.