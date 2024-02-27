القيادة المركزية الأمريكية تدمر صاروخي كروز على وشك الإطلاق وطائرة بلا طيار في الجو

أبلغت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) صباح يوم الثلاثاء عن ضربات استباقية سابقة للدفاع عن النفس ضد أهداف الحوثيين، والتي تم إعدادها للانطلاق نحو البحر الأحمر إضافة إلى استهداف طائرة بدون طيار (UAV) في الجو.

قام الحوثيون المدعومون إيرانياً بإعداد ثلاث سفن سطحية مسيرة آليا، وصاروخين متنقلين مضادين للسفن (ASCM)، وطائرة بدون طيار للهجوم في اتجاه واحد، والتي شكلت حسب تقدير القيادة المركزية الأمريكية "تهديدًا وشيكًا" للسفن التجارية والسفن البحرية في المنطقة.

تم تحديد موقع الصواريخ والمركبات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ومن ثم تدميرها على الأرض، بينما كانت الطائرة غير المأهولة تحلق بالفعل فوق منطقة البحر الأحمر.

وخلصت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "هذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

يوم الاثنين، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إسقاط طائرتين انتحاريتين بدون طيار وتمكن الحوثيون من إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن باتجاه العلم الأمريكي وسفينة تجارية مملوكة في خليج عدن.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضرب الحوثيون السفينة M/V Rubymar المملوكة للمملكة المتحدة وتسببوا في "أضرار جسيمة" للسفينة التجارية، مما أدى إلى بقعة نفط بطول 18 ميلاً في منطقة البحر الأحمر.

من جانبه، يواصل الحوثي المضي في حربه ضد السفن التجارية في البحر الأحمر المتوجهة إلى إسرائيل في اصطفاف غير مسبوق مع ما يُعرف بـ "محور المقاومة" للضغط على إسرائيل وحلفائها بوقف الحرب في غزة، وهو قرار قوبل بتشكيل "حارس الرخاء"- تحالف دولي لصد هجمات الحوثيين ومنع انطلاقها.