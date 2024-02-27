نتنياهو يرد على بايدن ببيان صحافي: 82% من الجمهور الأمريكي يؤيد إسرائيل

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي قال إنه "فيما لو واصلت إسرائيل على هذا الشكل، فإنها ستفقد الدعم حول العالم". وتابع بايدن "منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة سياسية هدفها كبح الضغوط الهادفة إلى إنهاء الحرب قبل وقتها ومن ناحية أخرى أيضا كسب الدعم لإسرائيل".

ورد عليه نتنياهو قائلا :"سجلنا نجاحات كبيرة في هذا المجال، حيث أنه نشر اليوم في الولايات المتحدة استطلاع يظهر أن 82% من الجمهور الأمريكي يدعم إسرائيل، أي أربعة من بين خمسة مواطنين يدعمون إسرائيل وليس حماس".

وبحسب الاستطلاع الذي اعتمد عليه نتنياهو، فإن 82% من الأميركيين يؤيدون إسرائيل، بينما 18% منهم يؤيدون حماس. كما يظهر أن 72% من الشباب في الولايات المتحدة يؤيدون إسرائيل، ويظهر الاستطلاع أيضاً أن اثنين من كل ثلاثة أميركيين يؤيدان وقف إطلاق النار فقط بعد أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن والمختطفين وتفقد قوتها.