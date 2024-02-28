"تصريحات لولا دي سيلفا عن المحرقة": الرئيس البرازيلي يوضح تصريحاته التي أثارت ضجة في إسرائيل

قال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا إن إسرائيل هي التي ربطت بين المحرقة وبين تصريحاته التي أثارت جدلا في إسرائيل الأسبوع الماضي بأن "ما يحدث في غزة حدث مرة فقط عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وصرح لولا دي سيلفا :"حتى أنني لم أستخدم كلمة محرقة" وتابع "’محرقة’ كان من تفسير رئيس الحكومة نتنياهو، وليس ما قلته. لم أتوقع أن تفهم حكومة إسرائيل، بأنني أعرف المواطن (نتنياهو) منذ فترة. أنا أعرف ماذا يفكر من ناحية أيديلوجية".

واتهم لولا إسرائيل بأنها تعمل بصورة مشابهة لما قامت به حماس في السابع من أكتوبر وقال "الموت هو موت" وتابع "البرازيل وأنا كنا الدولة الأولى التي أدانت العمل الإرهابي لحماس، لكن لا يمكنني أن أدين العمل الإرهابي الذي تقوم به حماس وأرى دولة إسرائيل تنفذه من خلال جيشها ورئيس وزرائها, ينفذون نفس الهمجية ضد الأبرياء". على حد تعبيره.