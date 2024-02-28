مزارعون إسبان وفرنسيون يواصلون اعتراض شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية.. أي تداعيات على العلاقات؟

في ظل تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية، عرفة شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية اعتراضا من طرف مزارعين إسبان وفرنسيين، الشيء الذي أثار مخاوف مغاربة من التداعيات على مصالحهم وعلى العلاقات بين الرباط وكل من مدريد وباريس والاتحاد الأوروبي عامة، بالإضافة إلى أحاديث بشأن البدائل المتاحة أمام المملكة.

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وفي هذا السياق، قال المسؤول في الاتحاد العام لمهنيي النقل بالمغرب، الشرقي الهاشمي، إن "المزارعين الإسبان اعترضوا شاحنات خضار مغربية أول مرة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتكرر ذلك صباح الثلاثاء".

وتداول مغاربة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مزارعين إسباناً وهم يعترضون شاحنات ويفرغون حمولتها من الفلفل والطماطم، ولا تقدير رسمياً لعدد الشاحنات التي تم اعتراضها ولا لحجم الخسائر المحتملة، لكن مهنيين مغاربة يقدّرونها بعشرات الشاحنات.

وكان قد انتقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في الرباط، الإثنين الماضي، اعتراض شاحنات تقل بضائع مغربية في أوروبا.

وأكد أن استهداف المنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي "أمر غير منطقي"، مشيراً إلى أن "واردات بلاده الزراعية من الاتحاد تفوق صادراتها"،

وأوضح بوريطة أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بنحو 600 مليون يورو في القطاع الزراعي، ويحقق فائضاً بنحو 10 ملايين يورو في مبادلاته التجارية بشكل عام مع المملكة.