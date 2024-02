مزارعون إسبان وفرنسيون يواصلون اعتراض شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية.. أي تداعيات على العلاقات؟

في ظل تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية، عرفة شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية اعتراضا من طرف مزارعين إسبان وفرنسيين، الشيء الذي أثار مخاوف مغاربة من التداعيات على مصالحهم وعلى العلاقات بين الرباط وكل من مدريد وباريس والاتحاد الأوروبي عامة، بالإضافة إلى أحاديث بشأن البدائل المتاحة أمام المملكة.

https://twitter.com/i/web/status/1762480611460030980