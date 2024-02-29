زيادة في التحيزات المعادية للسامية في الولايات المتحدة وتغيرات في آراء الأجيال: نتائج استطلاع حديث

أظهرت دراسة أجرتها رابطة مكافحة التشهير في الولايات المتحدة أن حوالي ربع الأمريكيين يظهرون تحيزات معادية للسامية على نطاق واسع، مقارنة بنسبة 20٪ في العام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن جيل الألفية وجيل Z يظهران مزيدًا من التفاعل مع مناهضة السامية، وهذا يشكل تبديلاً عن الأجيال السابقة.

وفقًا للاستطلاع، يظهر أن 27% من الأمريكيين يعتقدون أنه من المقبول، على الأقل إلى حد ما، أن يدعم أحد أفراد الأسرة المقربين حماس. كما ارتفع عدد الأمريكيين الذين لديهم آراء معادية للسامية إلى 24%، مقارنة بـ 20% في عام 2022، وفقًا لمسح أجراه مركز أبحاث معاداة السامية التابع لرابطة مكافحة التشهير.

بالإضافة إلى ذلك، يبين الاستطلاع أن 27% من الأمريكيين يرون أنه من المقبول، على الأقل إلى حد ما، أن يدعم أحد أفراد الأسرة المقربين حماس، و24% من الأمريكيين لديهم صديق أو فرد قريب من العائلة لا يحب اليهود.

وبشكل عام، يبلغ أكثر من 42% من الأميركيين أن لديهم أصدقاء أو أفراد من العائلة لا يحبون اليهود أو يعتقدون أنه من المقبول اجتماعياً أن يدعم أحد أفراد العائلة المقربين حماس.

وفقًا للمنظمة، أكدت الدراسة مرة أخرى أن الإيمان بنظريات المؤامرة هو أحد المؤشرات الرئيسية للمواقف والمعتقدات المعادية للسامية. ووجد الباحثون أن ثلث المستطلعين (33%) يتفقون إلى حد ما على الأقل مع العبارة القائلة بأن النشطاء الإسرائيليين يتلاعبون بالسياسة الوطنية الأمريكية، ويعتقد أقل قليلاً (30%) أن إسرائيل تسيطر على وسائل الإعلام إلى حد ما على الأقل.