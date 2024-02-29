تحويل الأموال الضريبية: النرويج تعلن عن استلام السلطة الفلسطينية 407 مليون شيكل، وتؤكد وصول المزيد

أعلنت النرويج اليوم، الخميس، أن السلطة الفلسطينية استلمت مبلغاً قدره 407 ملايين شيكل من إسرائيل، وذلك في إطار تحويل أموال الضرائب المخصصة لها. وأشارت الحكومة في أوسلو إلى أنه من المتوقع تدفق المزيد من الأموال إلى رام الله في الفترة المقبلة. يأتي هذا الإعلان بعد إعلان وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء، بدء تدفق الأموال إلى الهيئة الفلسطينية. يُذكر أن وزارة المالية برئاسة بتسلئيل سموتريتش كانت قد رفضت في السابق تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، مما أثار قلق القيادة الفلسطينية بشأن قدرتها على دفع رواتب موظفيها بالكامل.

في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد مواجهة رفيعة المستوى بين رئيس الوزراء سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت، قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ولكن بشرط خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من المبلغ. رفضت السلطة قبول الأموال دون تضمين المبلغ المخصص لقطاع غزة، وفي وقت لاحق وافق مجلس الوزراء على الخطوط العريضة التي بموجبها سيتم إيداع الأموال المقابلة لغزة بشكل مؤقت في النرويج.

يأتي هذا الإعلان بعد رسالة إدارة بايدن التي أكدت أن تحويل الأموال "يجب أن يستمر". وفي ردها على هذه القضية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضحت يلين أن الأموال مخصصة لتمويل الخدمات الأساسية في السلطة الفلسطينية وتعزيز اقتصاد الضفة الغربية. وأضافت أن واشنطن حثت الحكومة الإسرائيلية على تحويل أموال التصرف إلى السلطة، بما في ذلك مستردات الضرائب على عمل العمال وحركة البضائع، والتي كانت حتى الحرب تحول من إسرائيل إلى السلطة كل شهر.

وزادت يلين جهودها عندما بعثت مؤخرًا برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعته فيها إلى تجديد تصاريح العمل للفلسطينيين، وتقليل الحواجز التجارية في الضفة الغربية. وزعمت وزيرة الخزانة جو بايدن، التي لم ترسل الرسالة إلى نظيرها سموتريش، أن "هذه الإجراءات ضرورية للرفاهية الاقتصادية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.