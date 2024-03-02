الولايات المتحدة تلقي بالمساعدات على غزة في عملية إنزال جوي

وفقًا لتقرير وكالة رويترز، نظمت الولايات المتحدة الأمريكية أول عملية إنزال جوي للمساعدات في قطاع غزة باستخدام 3 طائرات من طراز C-130. وذكرت شبكة NBC أن هذه الطائرات أسقطت 66 حزمة و 38 ألف وجبة غذائية على غزة. فيما أوضحت مصادر محلية أن الطائرات ألقت المساعدات في منطقة رفح، في وقت يشهد القطاع احتياجات ملحة للمواد الغذائية والطبية.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل فتح المزيد من المعابر الحدودية في شرق غزة، وتدرس سبل إنشاء ميناء مؤقت لإدخال المساعدات عبر البحر، ولكن تواجه تحديات أمنية كبيرة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن القوات الأمريكية لن تستخدم في بناء الميناء المؤقت أو في استخدام سفن الإنزال البرمائية.

تأتي هذه الجهود في سياق محاولات تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتلبية احتياجات سكانه، حيث تعتبر المساعدات الإنسانية ضرورية جدًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها السكان هناك.