أيسلندا تقوم بإخلاء البحيرة الزرقاء وسط تهديد وشيك بانفجار بركاني

اتخذت أيسلندا إجراءات سريعة لإجلاء الزوار من البحيرة الزرقاء/ بلو لاجون الشهيرة، حيث يشير النشاط الزلزالي إلى ثوران بركاني وشيك، وفقًا لهيئة الإذاعة العامة في البلاد RÚV.

وفي أعقاب الحركات الزلزالية المكثفة في المنطقة المجاورة للبحيرة الزرقاء، لوحظ تدفق الصهارة، مما يشير إلى زيادة خطر الانفجار.

وحذر عالم البراكين ثورفالدور ثوردارسون، في حديثه إلى RÚV، من أن عمق الصهارة، حوالي 2.5 ميل، يشير إلى أن الثوران قد يحدث في غضون ساعات.

بالتزامن مع إخلاء بلو لاجون، يتم أيضًا تطهير بلدة جريندافيك القريبة، حيث أفادت السلطات أن عملية الإخلاء تسير بسلاسة، خاصة وأن المدينة لم يكن بها سوى عدد قليل من السكان في الأيام الأخيرة.

واستجابة للنشاط الزلزالي المتصاعد، أعلنت شركة بلو لاجون على موقعها الإلكتروني أنها بدأت في إخلاء كامل لمبانيها. وستظل العمليات معلقة حتى نهاية يوم الأحد على الأقل، مع إجراء تقييمات مستمرة للوضع بالتعاون مع السلطات.

تقع البحيرة الزرقاء على مقربة من عاصمة أيسلندا، ريكيافيك، وتعد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في البلاد، حيث تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى مياهها الحارة المهدئة.

تشتهر شبه جزيرة ريكيانيس، موطن البحيرة الزرقاء، بأهميتها الجيولوجية، حيث تضم واديًا متصدعًا ومجموعة من حقول الحمم البركانية والأقماع. والجدير بالذكر أنها تستضيف أيضًا مطار أيسلندا الرئيسي، كيفلافيك الدولي.

وشهدت أيسلندا، المعروفة بنشاطها البركاني الديناميكي، نشاطا زلزاليا متزايدا في الأشهر الأخيرة. ويسلط إغلاق البحيرة الزرقاء في نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب موجة من الزلزال بلغت 1400 زلزال في غضون 24 ساعة، الضوء على التقلبات الجيولوجية التي تعيشها المنطقة.