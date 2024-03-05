المفوض العام للأونروا يحث على استئناف التمويل ويقول إن الوكالة "عند نقطة الانهيار"

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة "تقف عند نقطة الانهيار" خلال رجاء حارق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين.

ودعا لازاريني إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لمواصلة تمويل الأونروا، بعد أن سحبت 16 دولة دعمها ردا على إثبات ارتباط أعضائها بحركة حماس. وقال إنه منذ قطع التمويل، فإن الأونروا "تعمل بظروف قاهرة من الشح".

وبعد أن اتهمت إسرائيل "12 من أصل 30 ألف" عامل، قال لازاريني إنه أنهى عقودهم وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة تحقيقا، إلى جانب مراجعة مستقلة للأونروا أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأضاف أنه في أعقاب ذلك، بلغ إجمالي التمويل المحتجز 450 مليون دولار، على الرغم من "طبيعة الادعاءات غير المؤكدة".

يوم الاثنين، نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلات تثبت مشاركة موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

وفي إشارة إلى عدد القتلى في غزة، حيث قتل أو جرح أو فقد حوالي 5% من السكان، دعا إسرائيل إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك "تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وقال لازاريني: "من المستحيل وصف المعاناة في غزة بشكل مناسب"، واصفا الأونروا بأنها "العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة".

وردا على الدعوات الإسرائيلية لتفكيك الأونروا، قال إن هذا قصر نظر ولا يمكن القيام به دون “انتهاك مجموعة من حقوق الإنسان وتعريض السلام والأمن الدوليين للخطر”.

وفي حين أنه لم يتم إنشاء الأونروا لتستمر إلى الأبد، فقد خلص لازاريني إلى أنه من واجب المجتمع الدولي تأمين "حل سياسي وسلام حقيقي" قبل تفكيك الوكالة.