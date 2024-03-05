جبهة "البوليساريو" تحذر إسبانيا .. بعد موافقة بيدرو سانشيز من نقل إدارة المجال الجوي الصحراوي للمغرب

حذر الأمين العام لجبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، من التداعيات المحتملة لما أوردته تقارير إعلامية إسبانية عن عزم الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء المتنازع عليها إلى السلطات المغربية.

جاء ذلك في رسلة ووجهها إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أشار فيها إلى ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المغربية الرباط، والمتعلق بنقل حكومة مدريد إدارة المجال الجوي للصحراء إلى السلطات المغربية.

وأكد إبراهيم غالي، أن هذه الخطوة "خرقاً للوضع الدولي للإقليم، بوصفه إقليماً مدرجاً في قائمة الأمم المتحدة، وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء".

وأضاف غالي أن "من شأن هذه الخطوة أيضاً أن تزيد من زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، ستيفان دي ميستورا، في سبيل إحياء عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة والتي تمر بتطورات خطيرة"، خاصة منذ إعلان إنهاء العمل بوقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وطالب إبراهيم غالي، الأمم المتحدة بضمان "الاحترام الكامل" لوضع الصحراء، محذراً المجتمع الدولي، بما في ذلك إسبانيا، من القيام بأي عمل "قد يؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي".

وكانت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية قد كشفت قبل أيام أن مدريد قررت رفع الحظر عن نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية وافق على هذه الخطوة.