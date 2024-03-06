بريطانيا : إعتقال 5 جنود من النخبة لارتكابهم جرائم حرب في سوريا

قام الجيش البريطاني، بإعتقال 5 جنود من فرقة النخبة فيه، وهي المعروفة بأحرف SAS اختصاراً، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أثناء انتشارهم في سوريا.

وكانوا قد أطلقوا النار على مشتبه به، اعتقدوا أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري، وهو ما اعتبره كبار ضباط الفرقة استخداما للقوة المفرطة، وكان ينبغي القبض على الرجل بدلا من قتله.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر، أن الحادث وقع قبل عامين تقريبا، وأن تحقيقا أجرته "وحدة الجرائم الخطيرة" بوزارة الدفاع، استند إلى ملفات من قادة عسكريبن، توصي بتوجيه اتهامات بالقتل ضد الجنود الخمسة، وتم إرسالها إلى هيئة النيابة العامة، وهي المعادل العسكري لهيئة النيابة العامة المدنية، فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر، أن الفرقة عثرت على سترة ناسفة في مكان قريب، لكن المشتبه به لم يكن يرتديها عندما تم قتله.

ولا تزال التفاصيل حول الاعتقالات محدودة برغم الاعتقاد أن الاعتقالات الأولى التي تشمل موظفين بريطانيين مرتبطين بالعمليات ضد داعش.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد". عند الاقتضاء، يتم إحالة أي ادعاءات جنائية إلى شرطة الخدمة للتحقيق فيها.