مشهد مهيب لصاعقة تضرب طائرة بعد إقلاعها في الجو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق، اللحظة التي ضربت فيها صاعقة طائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب الشاب الذي شارك اللقطات فقد أكد لـCityNews أن ذلك حدث يوم 3 مارس، قبل الساعة 7.30 مساء بقليل.

https://twitter.com/i/web/status/1765108376185540668