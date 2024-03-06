مشهد مهيب لصاعقة تضرب طائرة بعد إقلاعها في الجو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق، اللحظة التي ضربت فيها صاعقة طائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب الشاب الذي شارك اللقطات فقد أكد لـCityNews أن ذلك حدث يوم 3 مارس، قبل الساعة 7.30 مساء بقليل.

https://twitter.com/i/web/status/1765108376185540668 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وشوهدت الطائرة - التي يبدو أنها تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة إلى مطار هيثرو في لندن - وهي تقلع من مطار فانكوفر الدولي قبل أن تضربها الصاعقة، وإذا بالسماء تضيء، غير أن الطائرة أكملت مسارها على ما يبدو دون أن تتأثر.

يشار إلى أنه وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، تضرب الصواعق طائرات الركاب بشكل عام "بمعدل مرة أو مرتين في السنة".

وبحسب الوكالة، قإن الطائرات، مصممة بمسارات موصلة تمرر الصاعقة عبرها بحيث لا تتضرر الطائرة.

إلا أن وجود الطائرة في الجو يعزز المجال الكهربائي المحيط ويجعله نموذجياً بالنسبة للعواصف الرعدية، ما يسهل تلقي الطائرة للصاعقة التي يعدّ خطرها شديد الندرة.