بعد قرنين من الحياد: رسميا السويد تنضم لحلف شمال الأطلسي"الناتو"

أعلان حلف شمال الأطلسي رسميا، اليوم الخميس، انضمام السويد إلى"الناتو"، جاء بعد قرنين من الحياد، ثم عدم الانحياز العسكري، وعامين من المفاوضات، لتصبح العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ما يمثّل تحوّلاً كبيراً لدولة بقيت حتى عام 2022، حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا.

وكانت السويد قد وقعت قيبل طلب ترشحهل لعضوية "الناتو" اتفاقاً في بداية ديسمبر/كانون الأول المنصرم، يسمح للولايات المتحدة باستخدام 17 قاعدة عسكرية على أراضيها.

ويعني انضمام السويد بعد انضمام فنلندا العام الماضي، أن كل الدول الواقعة على بحر البلطيق باستثناء روسيا، أصبحت الآن أعضاء في "الناتو". وعلى الرغم من أن السويد وفنلندا قريبتان عسكرياً من الولايات المتحدة بحكم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبي، فقد فضلتا تاريخياً الابتعاد عن التحالف العسكري، الذي تشكل خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي.

ويزور رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، واشنطن، حيث من المقرر أن يتسلّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسمياً وثائق المصادقة، التي تمت إثر جهود شاقة بعد مفاوضات طويلة مع عدد من أعضاء الحلف.

ومن المقرر رفع علم السويد، الاثنين المقبل، أمام مقر الحلف في بروكسل.

وتوعدت روسيا الأسبوع الماضي باتخاذ "إجراءات مضادة"، رداً على انضمام ستوكهولم، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستكون مرهونة "بظروف ومدى اندماج السويد في الناتو".

وكانت فنلندا قد أعلنت رسمياً انضمامها إلى التحالف في أبريل/نيسان المنصرم، فيما واجه انضمام السويد مفاوضات شاقة مع تركيا التي اتهمت الدولة الإسكندنافية بالتساهل مع ناشطين أكراد لاجئين على أراضيها، تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وتوجّب على السويد أيضاً معالجة تحفظات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي وافق مبدئياً منذ فترة طويلة على انضمامها الى الحلف، لكنه طلب من ستوكهولم قبل استكمال العملية بعض "الاحترام" بعد سنوات من "تشويه صورة" سياساته.

وفي نهاية فبراير الماضي، صادق البرلمان المجري أخيراً على انضمام السويد إلى الناتو.

وكشف استطلاع للرأي أجرته إذاعة SR، الجمعة، أن غالبية السويديين يعتقدون أن بلادهم قدمت "تضحيات كبيرة جداً" لتصبح عضواً في التحالف العسكري، لكنهم يعترفون أيضاً بأن أمن السويد تعزز بهذه الخطوة.