مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يصل إلى قطر في مهمة رئيسية لتأمين وقف إطلاق النار قبل رمضان

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدر أمريكي بأن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، قد وصل إلى دولة قطر في زيارة ربما تمثل الجهود الأخيرة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل بداية شهر رمضان.

وذكرت التقارير أن بيرنز، الذي يعمل على قيادة المفاوضات نيابة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قام بزيارة إلى مصر في يوم الأربعاء الماضي. ومع ذلك، لا يتوقع أن يزور إسرائيل خلال رحلته الحالية إلى المنطقة.

من جهته، صرح ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بأن الحكومة الأمريكية ترى أن التحديات التي ظهرت خلال المحادثات في القاهرة الأسبوع الماضي يمكن التغلب عليها، مؤكدًا إمكانية الوصول إلى اتفاق.

مع ذلك، عبرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تشاؤم إسرائيل تجاه إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القريب العاجل، وذلك في تعليقها على وصول بيرنز إلى الدوحة.