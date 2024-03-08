تصاعد التوترات النووية: إيران في مسار تسلح نووي وتحديات الأمن الإقليمي

في تصريحات حديثة من إسرائيل، أُشير إلى أن إيران تسعى جاهدة في الفترة الأخيرة للحصول على المكونات الضرورية لتصنيع قنبلة نووية. وفقاً لهذه التقارير، تركز إيران جهودها على جمع الأجزاء اللازمة لتجميع رأس حربي نووي بدلًا من التركيز على تخصيب اليورانيوم فقط. وصف أحد المسؤولين البارزين هذه التحركات بأنها "أعمال مقلقة بشدة".

يُظهر التحليل كيف تستفيد إيران بشكل كبير من النزاعات الإقليمية، لا سيما من حرب 7 أكتوبر، مع بروز دورها بشكل واضح في الائتلاف الذي يمتد من لبنان مرورًا بغزة وصولًا إلى اليمن.

خمسة أشهر مرت على الحرب، وتجد إسرائيل نفسها الآن أمام تحديات أكبر من أي وقت مضى. في العام 2012، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إيهود باراك قد نظرا في خيار توجيه ضربة عسكرية ضد إيران بهدف إعاقة برنامجها النووي.

بعد اثنتي عشرة سنة، الإجماع حول قدرة إسرائيل على تنفيذ مثل هذا العمل قد تراجع بشكل ملحوظ. الواقع الحالي يشير إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي ينشط في منطقة تحولت إلى ما يشبه "الثقب الأسود" في غزة، مع امتدادات تصل إلى أقصى الحدود الشمالية ومناطق الضفة. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الشرعية الدولية لإسرائيل في أدنى مستوياتها، وقد تحول تركيز مجتمع الاستخبارات من البرنامج النووي الإيراني إلى قضايا أخرى. في هذا السياق، يستغل يحيى السنوار والإيرانيون الوضع لصالحهم، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني لإسرائيل.

تطوير رأس حربي نووي يعتمد بشكل أساسي على امتلاك مادتين أساسيتين: البلوتونيوم أو اليورانيوم المخصب إلى مستوى يصلح للاستخدام العسكري. الطريق الأكثر فعالية لمراقبة ومنع تطوير الأسلحة النووية يمر عبر التحكم في عملية التخصيب. كدولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تُحظر على إيران القيام بعمليات تخصيب اليورانيوم دون إشراف دولي. بناءً على ذلك، ركزت إسرائيل، عبر جهود استخباراتية وعسكرية مثل العمليات التي نفذها الموساد والجيش الإسرائيلي، على إعاقة وتبطيء برنامج إيران النووي، كما أشارت تقارير إعلامية دولية.

تلك الجهود حققت نجاحاً ملحوظاً في تأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات. ومع ذلك، شكل انسحاب الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 تحولاً كبيراً في مسار الأحداث. هذا الانسحاب من اتفاقية كانت تعتبر من بين الأكثر صرامة في تاريخ الاتفاقيات للحد من الأسلحة، أفسح المجال لإيران لتكثيف أنشطتها النووية، مما أدى إلى تصاعد التوترات.

بحلول عام 2024، يعتقد بشكل واسع أن إيران ليس لديها فقط القدرة على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، ولكنها يمكن أن تفعل ذلك بسرعة كبيرة. هذا التطور يمثل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي والعالمي، ويضع المجتمع الدولي أمام ضرورة إيجاد حلول جديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وضمان استقرار الشرق الأوسط.