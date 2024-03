البيرو تعتقل شخصين كانا يخططان لشن هجوم على رجل أعمال إسرائيلي في قمة "أبيك"

أعلنت الشرطة البيروفية أمس الجمعة عن اعتقال شخصين – إيراني ومواطن بيروفي – بسبب خطط مزعومة لمهاجمة رجل أعمال إسرائيلي في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب ما ورد، فإن المواطن الإيراني ماجد عزيزي، 56 عاماً، عضو في الحرس الثوري الإسلامي. ويقال إنه حصل على الجنسية البيروفية عن طريق الزواج.

https://twitter.com/i/web/status/1766202233211768885