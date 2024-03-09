البيرو تعتقل شخصين كانا يخططان لشن هجوم على رجل أعمال إسرائيلي في قمة "أبيك"

أعلنت الشرطة البيروفية أمس الجمعة عن اعتقال شخصين – إيراني ومواطن بيروفي – بسبب خطط مزعومة لمهاجمة رجل أعمال إسرائيلي في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب ما ورد، فإن المواطن الإيراني ماجد عزيزي، 56 عاماً، عضو في الحرس الثوري الإسلامي. ويقال إنه حصل على الجنسية البيروفية عن طريق الزواج.

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وقال رئيس الأركان العامة للشرطة الوطنية البيروية، أوسكار أريولا، للصحافة إن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق بالتنسيق مع وكالات استخبارات دولية قدمت معلومات "حساسة" عن مواطن إيراني وصل إلى بيرو في أوائل مارس/آذار.

وقال أريولا: "كان علينا التحرك بسرعة لأنه كان من المقرر اليوم أن يعود [المواطن الإيراني] إلى إيران بعد تشكيل خلية للقضاء على مواطن إسرائيلي" كان سيشارك في حدث أبيك.

وقالت الشرطة البيروفية إن السلطات لديها معلومات حول هوية المشتبه بهم الذين يعتزمون استهدافهم، لكنها اختارت عدم الكشف عن اسم رجل الأعمال لأسباب أمنية.