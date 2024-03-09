تصريحات بايدن الخاصة تكشف عن توترات وتنسيق في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد في محادثة خاصة أنه أجرى حوارًا "انحيازيًا" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الحرب في غزة

كشف مقطع فيديو لمحادثة جانبية في الممر، عقب خطاب "حالة الأمة" الذي ألقاه الليلة الماضية، عن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنه ناقش بصراحة الوضع في غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثة وصفها بـ"الانحيازية".

في تصريح ملفت خلال محادثة خاصة، استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن عبارة "تعالوا إلى لقاء يسوع"، مشيرًا إلى إجرائه محادثة صريحة وصعبة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الخلافات بينهما، خاصة فيما يتعلق بالحرب في غزة. هذا التعبير، الذي يدل على الرغبة في التوصل إلى حقائق صعبة من خلال حوار مباشر، يعكس إحباط بايدن المتزايد من سياسات نتنياهو، ليس فقط خلال الحرب في غزة بل وأيضًا في التعامل مع تداعياتها في اليوم التالي.

خلال تبادل حميمي بعد خطابه حول "حالة الأمة"، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، الذي ينحدر من أصول يهودية ويمثل ولاية كولورادو، واستمع إلى تجاربه الأخيرة في إسرائيل والأردن. في هذا اللقاء، شدد بينيت على أهمية استمرار الضغط على إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية، حيث رد بايدن بتأكيده على إجراء حوار صريح ومباشر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستخدمًا التعبير "اجتماع يسوع" لوصف طبيعة المحادثة المنتظرة بينهما. في لحظة تحولت إلى لحظة تلقائية، أدرك بايدن أن كلماته كانت تُسجل بميكروفون مفتوح، مما أضاف طابعًا جديًا وصدقًا على الحوار، في حين كان يقف برفقة بينيت وكبار المسؤولين مثل وزير الخارجية توني بلينكن ووزير النقل بيت بوتيجيج.

بعد خطاب "حالة الأمة" للرئيس الأمريكي جو بايدن، أشاد السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، من ولاية كولورادو والذي يتحدر من أصول يهودية، بزيارته الأخيرة إلى إسرائيل والأردن، مؤكدًا على أهمية استمرار الضغط لتحسين الجهود الإنسانية. في رد فعل على هذا، صرح بايدن بأنه أبلغ نتنياهو بضرورة إجراء "اجتماع يسوع"، مصطلح يُستخدم للإشارة إلى محادثة صريحة ومباشرة، مع التأكيد على عدم تكرار هذا الكلام خارج سياقهما الخاص.

في أثناء الحوار، وبحضور السيناتور بينيت، ووزير الخارجية توني بلينكن، ووزير النقل بيت بوتيج، اكتشف بايدن أن الميكروفون كان مفتوحًا، مما يشير إلى تسجيل المحادثة، وعلق موضحًا بأن ذلك كان "جيدًا".

من جهة أخرى، ذكر أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين أن رئيس الوزراء نتنياهو ومستشاريه كانوا راضين إلى حد ما عن خطاب بايدن، خاصة بعد الإعلان عن بناء رصيف مؤقت قبالة سواحل غزة، وهو قرار تم التنسيق بشأنه مع إسرائيل وقُبل من قِبلها. هذا التصريح جاء في سياق مقارنة بخطاب نائبة الرئيس كمالا هاريس الذي انتقدت فيه إسرائيل بشدة، حيث أشار المسؤول إلى أن خطاب بايدن "كان أفضل بكثير" من خطاب هاريس.