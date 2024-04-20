أبو مازن يعلن إعادة النظر في علاقات السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة بعد استخدام الفيتو ضد قبول فلسطين بالأمم المتحدة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المعروف بأبو مازن، اليوم عن إعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع الولايات المتحدة ردًا على استخدامها الفيتو ضد قبول فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة. في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اتهم أبو مازن الولايات المتحدة بتحمل المسؤولية عن تدهور الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية.

خلال التصويت الذي جرى الليلة الماضية، حظيت فلسطين بدعم 12 دولة في الأمم المتحدة، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع القبول. المندوب الأمريكي أوضح أن الفيتو لم يكن معارضة لقيام دولة فلسطينية بقدر ما كان تأكيدًا على أهمية المفاوضات المباشرة بين الطرفين. كما طالب بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدًا لاستحقاق وضع الدولة.

في رد مؤثر، تحدث السفير الفلسطيني رياض منصور في الأمم المتحدة واختنق بالبكاء مرتين خلال كلمته قائلًا: "لن نختفي، أعطونا حقوقنا". هذه الكلمات تعكس الإحباط والأمل الممزوجين بنضال الشعب الفلسطيني للحصول على اعتراف دولي وتحقيق حلم الدولة المستقلة.