الإمارات تعتقل وتسلّم مشتبه به في محاولة اغتيال جنرال روسي بارز

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد عن اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا في دبي، وتسليمه لاحقًا إلى موسكو، وذلك على خلفية التحقيق بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير ألكسيف، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، يوم الجمعة الماضي في شمال موسكو.

وأفادت السلطات الروسية أن كوربا مشتبه في إطلاق النار على ألكسيف باستخدام مسدس مزود بكاتم صوت، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية وهو الآن مستيقظ وقادر على التحدث.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) أشار إلى أن كوربا، المولود في أوكرانيا خلال الحقبة السوفيتية، وصل إلى موسكو في ديسمبر الماضي بهدف تنفيذ ما وصفه بـ"هجوم إرهابي"، وأنه برفقة اثنين من المساعدين، أحدهما محتجز في موسكو والآخر فر إلى أوكرانيا.

من جانبها، نفت أوكرانيا أي صلة بمحاولة الاغتيال، مؤكدة أن الحادث ليس له علاقة بالحكومة الأوكرانية، رغم سلسلة الهجمات السابقة التي استهدفت مسؤولين روس منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

رئيس روسيا فلاديمير بوتين شكر دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون الأمني، مؤكدًا أن التنسيق ساهم في القبض على المشتبه به وتسليمه لموسكو.

الحادث يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في قضايا الأمن والاستخبارات، ويطرح تساؤلات حول الإجراءات الأمنية حول كبار مسؤولي الجيش الروسي في ظل استمرار النزاع في أوكراني