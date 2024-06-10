بلينكن خلال لقائه مع نتنياهو: يجدد تمسكه باقتراح بايدن حول وقف إطلاق النار والتزام أميركا المطلق بأمن إسرائيل

التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. وأكد الوزير مجددا أن الولايات المتحدة وزعماء العالم الآخرين سيقفون وراء الاقتراح الشامل الذي طرحه الرئيس بايدن والذي سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المختطفين وزيادة كبيرة ومستمرة في المساعدات الإنسانية لتوزيعها في جميع أنحاء غزة.

في الوقت نفسه، شدد الوزير على التزام الولايات المتحدة المطلق بأمن إسرائيل، بما في ذلك الوعد بألا تتكرر أبدًا أحداث 7 أكتوبر. وأكد مجددا أن الاقتراح المطروح على الطاولة سيفتح إمكانية التهدئة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل وأكثر من ذلك.

وأبلغ الوزير رئيس الوزراء بالجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة ما بعد الصراع، وأهمية هذه الجهود لتوفير السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. كما شدد على أهمية منع انتشار الصراع.

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، جولته الثامنة منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، في الشرق الأوسط سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

Lior Dekel/GPO

تهدف الزيارة التي قرر بيلنكن بدأها من مصر إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية شهر مايو/أيار المنصرم. ويكثف بايدن الجهود لوقف الحرب التي تحصد أعدادا كبيرة من المدنيين وتهدد بثني جزء كبير من الناخبين عن التصويت له خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.