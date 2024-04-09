تقديرات استخباراتية أمريكية: إيران قد ترد على اغتيال مسؤولها عبر وكلائها

في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تشير التقديرات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن إيران قد تختار طريقاً غير مباشر للرد على اغتيال أحد مسؤوليها الكبار في دمشق، مفضلة التحرك عبر وكلائها في المنطقة بدلاً من تنفيذ عمليات تستهدف بشكل مباشر القوات أو المصالح الأمريكية وحلفائها. وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة، يبدو أن هذا النهج يهدف إلى تجنب إثارة تصعيد كبير قد يؤدي إلى تدخل عسكري أمريكي أو من حلفاء آخرين ضد إيران.

تأتي هذه التوقعات في وقت تعيش فيه المنطقة حالة من القلق المتزايد، خصوصًا بعد تهديدات إيران بتنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل، استخدامًا للصواريخ والطائرات بدون طيار. ورغم أن إيران ووكلائها لم يظهروا حتى الآن أي نية صريحة لاستهداف القوات الأمريكية أو أصولها، إلا أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن السيطرة الإيرانية على جميع قواتها الوكيلة ليست مطلقة، ما يترك مجالًا لاحتمالات مختلفة.

من جانبها، تتخذ إسرائيل خطوات استباقية، إذ أعلن موقع "إيلاف" السعودي نقلاً عن مصدر أمني غربي أن إسرائيل قد تقوم بضرب أهداف داخل إيران ردًا على أي هجمات تستهدف أراضيها. وفي سياق متصل، اتهم حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إسرائيل بالوقوف وراء الاغتيال، معتبرًا العملية هجومًا على إيران ومؤشرًا على أهمية وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا ولبنان.

وزارة الدفاع الإسرائيلية، من جانبها، عقدت تقييمات للوضع الأمني، مؤكدة على استعدادها للرد على أي تهديدات قد تنشأ من الجانب الإيراني. وزير الدفاع يوآف غالانت أشار إلى أن الدفاعات الإسرائيلية جاهزة لأي سيناريوهات محتملة، محاولًا تهدئة المخاوف العامة ومؤكدًا على الاستعداد دون الدعوة للهلع.

الحوارات الدولية أيضًا تحظى بأهمية في هذا السياق، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لإسرائيل في مكالمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معربًا عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على الدفاع ضد التهديدات الإيرانية. هذه التطورات تدل على تصاعد التوتر في المنطقة، مع استمرار المجتمع الدولي في مراقبة الأوضاع عن كثب وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع.