تقرير : إيران وأميركا أجريا محادثات سرية وغير مباشرة في سلطنة عُمان لتهدئة فصائلها المسلحة

كشفت مصادر إيرانية ومسؤولون أميركيون مطلعون أن إيران وأميركا أجريا محادثات سرية وغير مباشرة في سلطنة عُمان يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، على الرغم من نفي طهران لهذا الأمر.

وأوضحت المصادرأن الجانبان ناقشا التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون على عمليات الشحن البحري في البحر الأحمر، فضلاً عن هجمات الفصائل المسلحة بالعراق وسوريا التي طالت قواعد أميركية.

حيث قام مسؤولون عمانيون بنقل الرسائل ذهابًا وإيابًا بين وفدين إيرانيين وأميركيين جلسا في غرف منفصلة، حسب ما نقلت "نيويورك تايمز".

وترأس الوفد الإيراني علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، أما الوفد الأميركي فكان برئاسة بريت ماكغورك، منسق الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط.

وفي نفس السياق، كشف مسؤولون أميركيون أن طهران هي من طلبت عقد الاجتماع، بل أوصت العُمانيين بحث الولايات المتحدة على ذلك.

وبحسب المسؤولين، فقد طلبت واشنطن من طهران كبح جماح وكلائها ووقف هجمات الحوثيين، واستهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا، وفي المقابل، طلب الجانب الإيراني من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.