بوتين يوعد بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم،؛ تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى المسؤولية والسلطات تعتقل 11 مشتبهًا

إن "أوكرانيا لا علاقة لها بالأحداث في موسكو". في واقعة مأساوية، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 143 شخصاً في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. وسائل إعلام روسية نقلت عن السلطات اعتقالها لـ11 مشتبهاً بهم في الحادث، بمن فيهم 4 متورطين في إطلاق النار. تنظيم الدولة الإسلامية أعلن عبر حسابه على تلغرام مسؤوليته عن العملية الإرهابية، في بيان أكد توجيه "ضربة موجعة لروسيا".

الهجوم وقع في قاعة الحفلات الموسيقية المعروفة بتسعتها لـ6200 مقعد، والتي كانت قد بيعت تذاكرها بالكامل. المهاجمون، وفقاً للتقارير، استخدموا بنادق آلية ومسدسات وسكاكين وزجاجات حارقة لتنفيذ هجومهم الذي نتج عنه أيضاً اندلاع حريق في المكان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم، مشيراً إلى أنه تم تحديد موقع المهاجمين واعتقالهم، بعضهم حاول الفرار عبر الحدود مع أوكرانيا. كما أعلن بوتين أن يوم غد سيكون يوم حداد في روسيا.

في ظل هذه الأحداث، أفادت شبكة NBC الأمريكية أن السفارة الأمريكية في روسيا كانت قد حذرت في 7 مارس/آذار الماطنيها من التجمع، نقلاً عن تقارير تفيد بتخطيط عناصر متطرفة لتنفيذ هجمات. مجلس الأمن القومي الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة شاركت معلومات حول هجوم مخطط مع السلطات الروسية وفق سياسة "وجوب التحذير".

ردود الفعل الدولية تتوالى، وفيما يُشير المسؤولون في موسكو إلى الإرهابيين الإسلاميين أو القوميين الأوكرانيين كمشتبه بهم، نفى مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا لا علاقة لها بالأحداث في موسكو".