الممثل روبرت دي نيرو يشن حملة شرسة على ترامب ويصفه بـ "مهرج والديكتاتور"

وسط صيحات استهجان من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، وشتائم لاحقته، انفجر الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو غاضباً ووجه شتيمة لمهاجميه من المحتشدين أمام محكمة في مدينة نيويورك تجري فيها جلسات محاكمة ترامب في قضية متهم فيها بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية بالمال.

فقد التقطت كاميرا أحد الحاضرين دي نيرو يشتم أحد مهاجميه بعيد أن ألقى خطاباً ضمن حملة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وكان الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، وصف خلال مشاركته، أمس الثلاثاء، في فعالية ضمن حملة بايدن خارج قاعة المحكمة في مانهاتن مع اثنين من ضباط إنفاذ القانون السابقين، وهما هاري دن ومايكل فانوني اللذان كانا في مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأميركي) أثناء تعرضه لهجوم من أنصار ترامب في السادس من يناير كانون الثاني 2021، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية بأنه "مهرج" يأخذ على عاتقه تدمير الديمقراطية في البلاد.

كما اعتبر دي نيرو، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة وسجل بصوته في الآونة الأخيرة رسالة دعائية لبايدن، أن الناس تندروا ضاحكين في البداية من ترشيح ترامب، في إشارة إلى ترشيحه للرئاسة الذي تكلل بالنجاح عام 2016.

وأردف: "هذا هو الوقت المناسب لمنعه من خلال التصويت لصالح خروجه نهائيا". وقال إنه إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد يرى الأميركيون أن الحريات المدنية التي يعتبرونها من البديهيات ستتلاشى، كما سيكون فوزه بمثابة نهاية للانتخابات.

كما أكد أنه "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض فلن يغادر أبدا"، واصفاً إياه بالديكتاتور.