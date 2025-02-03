"يستولون على الأراضي": هل سيوقف ترامب التمويل عن جنوب أفريقيا؟

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس (الأحد)، هجوماً على جنوب أفريقيا، المعروفة بمعاداتها لإسرائيل والتي تقود المعركة ضدها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتهم الرئيس الدولة بمصادرة الأراضي وانتهاك حقوق الإنسان : "يعامل بعض الناس بشكل سيء للغاية." وقال الرئيس أيضا أنه سيتم وقف التمويل للدولة حتى يتم التحقيق في هذه القضية.

"الولايات المتحدة لن تدعم هذا، سنتحرك". وقال ترامب بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات بقيمة 440 مليون دولار لجنوب أفريقيا في عام 2023: "سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع".

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وقال رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، مؤخرا في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا إنه يتوقع أن ينسجم بشكل جيد مع ترامب: "لقد تحدثت معه بعد وقت قصير من انتخابه، وهنأته، وقال كلانا إننا نتطلع لاستمرار الاتصالات."

AP Photo/Peter Dejong

وفي وقت لاحق، أضاف الرئيس لوسائل الإعلام أن "قيادة جنوب أفريقيا تفعل أشياء فظيعة. وهي قيد التحقيق الآن - إنهم يستولون على الأراضي، ويفعلون في الواقع أشياء قد تكون أسوأ بكثير من هذا".