تقرير: قلق في البنتاغون من نفاد مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الثلاثاء) أن مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض الجوي ينخفض بشكل كبير، في أعقاب حاجة إسرائيل وحلفائها للتعامل مع الصواريخ والطائرات بدون طيار. والآن يخشى البنتاغون من أن الولايات المتخدة ستظل عرضة للخطر في حالة نشوب صراع في المحيط، جاء هذا وفقا لما أفاد به محللون ومسؤولون رسميون للصحيفة.

وتعد الصواريخ التقليدية، التي يتم إطلاقها عادة من السفن، من بين الصواريخ الاعتراضية الأكثر شيوعًا التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية الإيرانية. كما أنها ضرورية لوقف هجمات الحوثيين على السفن الغربية في البحر الأحمر. ومنذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت السفن الأميركية صواريخ اعتراضية بقيمة تزيد على 1.8 مليار دولار، لمنع إيران ووكلائها من مهاجمة إسرائيل والسفن المبحرة في البحر الأحمر.

Cory PAYNE / DVIDS / AFP

وفي الوقت نفسه، يمثل توسيع إنتاج الأسلحة تحديًا للبنتاغون لأنه غالبًا ما يتطلب من الشركات فتح خطوط إنتاج جديدة وتوسيع المرافق وتوظيف المزيد من العمال. وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الشركات غالبا ما تحجم عن الاستثمار في توسيع الإنتاج، دون أن تعلم أن البنتاغون ملتزم بتوسيع اتفاقيات الشراء في المستقبل. والآن، بحسب المحللين المذكورين في التقرير، تواجه الولايات المتحدة صعوبة في مواكبة معدل الإنتاج مقارنة بمعدل استخدام الصواريخ.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه ردًا على الهجمات الصاروخية، يتم إطلاق صاروخين اعتراضيين على كل صاروخ لضمان إصابة الهدف. يمكن أن يكلف صاروخ عادي واحد ملايين الدولارات، مما يجعله وسيلة مكلفة للدفاع ضد الأسلحة الإيرانية الأرخص بكثير. وقال مسؤول في الكونجرس الأمريكي: "هذه ذخائر باهظة الثمن حقًا للقضاء على أهداف الحوثيين الضعيفة". "وكل ذخيرة يأخذونها يستغرق استبدالها أشهرا - وبتكلفة أعلى بكثير".

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أطلقت الولايات المتحدة خلال الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل 12 صاروخا اعتراضيا. ومن أجل الحفاظ على مخزون الصواريخ الاعتراضية، لم تعترض القوات الأميركية والإسرائيلية 180 صاروخاً، لأنها كانت تعلم أنها لن تصيب مواقع ذات قيمة.