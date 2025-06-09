هذه الدولة ستتوقف عن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة

من المتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الكولومبية قيودًا على التأشيرات الممنوحة للاإسرائيليين. بعد حوالي أسبوعين من تعيين وزيرة الخارجية لورا سارابيا "سفيرة كولومبيا لدى فلسطين"، نشرت وزارة الخارجية مسودة قرار مُحدثة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتضمن قائمة بالدول التي يُعفى مواطنوها من تأشيرات الدخول قصيرة الأجل إلى البلاد. والتي أضافت إسرائيل إلى قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها إستصدار موافقة للتأشيرة.

إذا تمت الموافقة على الإجراء وكان الإسرائيليون مُلزمين بإصدار تأشيرة دخول، فسيكون هذا الإجراء متاحًا عبر الإنترنت، ويتطلب تعبئة النماذج مسبقًا ودفع رسوم الموافقة. بالإضافة إلى إسرائيل، تُدرج المسودة دولًا أخرى تُلزم الحكومة الكولومبية مواطنيها بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد، بما في ذلك الصين والهند وكوبا وإيران وباكستان وكوريا الشمالية والسودان وإثيوبيا. في المقابل، هناك 99 دولة يُعفى مواطنوها من تأشيرة دخول قصيرة الأجل إلى البلاد، ومنها ألمانيا والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وهولندا وتشيلي وغيرها.

تأتي خطوة كولومبيا بعد أن قررت إسرائيل الشهر الماضي إلزام المواطنين الكولومبيين بالحصول على تأشيرة عند دخولهم البلاد. تُشير هذه الخطوة إلى الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين بعد إعلان الرئيس الكولومبي العام الماضي "قطع العلاقات الرسمية مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة".