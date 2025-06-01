السفير الأمريكي يهاجم فرنسا: "هل تريدون دولة فلسطينية؟ خذوا قطعة أرض من الريفييرا"

انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الموقف الفرنسي الذي يدعو إلى دعم قيام دولة فلسطينية، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز اليوم (الأحد). وزعم: "إذا كانت فرنسا مصممة، لتمنح قطعة أرض من الريفييرا الفرنسية لهذا الغرض".

وأضاف هاكابي أن فرنسا "ليس لها الحق، وليس من اللائق" أن تطالب أي دولة بمثل هذه المطالب، لا سيما في زمن الحرب. وأكد أن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمرات من شأنها الترويج لهذه القضية.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن انضمام دولة أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم، ألمح هاكابي إلى "دول لم نكن لنتخيلها" قد تقيم علاقات مع إسرائيل. وأضاف: "هذه عملية حساسة للعديد من الدول، ولا يمكنها التحرك بسرعة أكبر مما تسمح به شعوبها".

وجاءت تصريحات هاكابي على خلفية تصريحات الحكومة الفرنسية وممثليها، الذين دعوا إلى إعادة النظر في "اتفاقية الشراكة" بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤخرًا إن: "الوضع في غزة لا يُطاق. لقد حوّل عنف إسرائيل الأعمى وحصارها للمساعدات الإنسانية قطاع غزة إلى مصيدة موت، ناهيك عن كونه مقبرة".