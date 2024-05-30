افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين وسط آمال برصّ الجهود لوقف الحرب في غزة

افتتح صباح اليوم الخميس في بكين اجتماع لمنتدى التعاون بين الدول العربية والصين، تم التركيز فيها على تطوير الشراكات حول الطاقة المتجددة وسط حضور بارز لقضية الحرب في غزة وتحدث فيه عدد من الزعماء العرب.

ورحب الرئيس الصيني شي جينبينغ بضيوفه الكبار قائلا: "كل مرة ألتقي فيها بأصدقائنا العرب، أشعر بإحساس عميق بالألفة"، مضيفا أن "الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم".

وإن طغت الحرب في غزة على أجواء الجلسة إلا أن الرئيس الصيني أكد على جهوزية الصين " للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات ودعم مشاركة شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية بقدرة إجمالية تفوق ثلاثة ملايين كيلووات".

Tingshu Wang/Pool Photo via AP

وقد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جميع الأطراف في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم لإنهاء الحرب في غزة. وأضاف: "أطالبهم بالعمل بكل قوتهم على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة ودائمة إلى غزة، والتصدي لكل محاولات طرد الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم" وسط تشديده على حل الدولتين للوصول إلى السلام والاستقرار الدولي.

ودعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

Tingshu Wang/Pool Photo via AP

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد: "هناك أهمية في الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولا بد من توفير الحماية لسكان قطاع غزة".

من جهته، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالوقف الفوري للحرب في غزة وقال إن "الدول العربية تسعى لخفض التصعيد في المنطقة مرحبا بالأدوار الإيجابية للدول التي تشاركنا أهدافنا لدعم الاستقرار كالصين".