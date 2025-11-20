بعد إنقاذه ابنه : نهاية حزينة لأب إسرائيلي في تايلاند

عثرت السلطات التايلندية صباح اليوم (الخميس) على الإسرائيلي شجاي مور، الذي انجرف في مياه البحر بجزيرة كوه فانجان، وقد فارق الحياة. وكان مور قد قفز إلى المياه عند شاطئ تشلوكلام بعد أن انجرف ابنه ودخل في حالة خطر. وتم إنقاذ الابن، بينما انجرف مور، البالغ من العمر 45 عامًا ، واختفى، مما أدى إلى بدء عمليات بحث واسعة عنه. وكانت العائلة متواجدة في الجزيرة ضمن رحلة عائلية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأسرة الإسرائيلية كانت تتجول على الشاطئ شمال كوه فانجان ظهر الأمس، عندما انجرف أحد الأطفال فجأة بواسطة موجة قوية وتيار خطير. فقام شجاي بالقفز فورًا لإنقاذه وأعاده إلى الشاطئ، إلا أن الأب لم يتمكن من العودة وجره البحر أمام عيني الأم والأطفال الذين طلبوا المساعدة على الفور.

وبدأت شرطة السياحة في كوه فانجان عمليات البحث، بينما نشر إسرائيليون مقيمون في الجزيرة ما شاهدوه في مجموعة واتساب المجتمعية ودعوا أصحاب الدراجات المائية والطائرات بدون طيار والغواصين للمساعدة.

ورغم أن الرياح القوية منعت استخدام الطائرات بدون طيار، إلا أن السكان الإسرائيليين في الجزيرة انطلقوا على الدراجات المائية للبحث، فيما شكلت السلطات المحلية فريق إنقاذ مؤقت. وتم التواصل مع وزارة الخارجية ومكتب حاخام "حباد"، كما توجه فريق إنقاذ إسرائيلي من إسرائيل إلى الجزيرة.

وشارك حوالي 160 متطوعًا من المجتمع الإسرائيلي والسياح في عمليات البحث على الشواطئ لساعات طويلة باستخدام المصابيح والدراجات المائية. كما قدمت متطوعات من المجتمع الإسرائيلي، من عاملات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات، الدعم العاطفي للأم والأطفال طوال الوقت.