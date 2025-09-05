قبيل انعقاد الجمعية العامة : الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها واشنطن ضد الإيرانيين

قد يعجبك أيضًا -

الولايات المتحدة تدرس فرض قيود سفر على الوفد الإيراني لمنع حرية تنقله خارج نيويورك، وربما أيضًا منعه من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

إدارة ترامب قد رفضت بالفعل طلبات الحصول على تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ووفده، وبذلك منعت مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة هذا الشهر. والآن، تنظر الإدارة في فرض قيود إضافية على عدد من الوفود الأخرى – خطوة قد تقيّد بشكل كبير حرية حركتهم خارج نيويورك.

I24NEWS

وكالة الأنباء AP أفادت أنه بحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، قد تُفرض قريبًا قيود على السفر وغيرها على وفود من إيران، السودان، زيمبابوي، وربما أيضاً بشكل مفاجئ على البرازيل – التي يكون لها عادةً مكانة مميزة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تُفتتح في 22 سبتمبر.

تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك محدودة أصلاً، لكن أحد الاقتراحات التي يتم النظر فيها هو منعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبرى المخصصة للأعضاء فقط مثل عملاق الأغذية "كوستكو" و"سامز كلوب"، إلا إذا حصلوا على موافقة صريحة مسبقة من وزارة الخارجية.