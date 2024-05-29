بقيمة 30 مليار دولار.. الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة والاستثمار

وقعت الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحرير التجارة وتعزيز الاستثمار بين البلدين بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار دولار. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين دولة عربية وكوريا الجنوبية.

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وتعهد صندوق الثروة السيادي الإماراتي "مبادلة" باستثمار 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية, فيما تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بناء 6 ناقلات غاز طبيعي مسال بقيمة 1.5 مليار دولار.

وستلغي الإمارات جميع الرسوم الجمركية على واردات السيارات من كوريا الجنوبية خلال 10 سنوات, كما ستلغي كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية على واردات النفط الخام من الإمارات خلال 10 سنوات.

تأتي هذه الاتفاقيات تتويجًا لزيارة تاريخية قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى كوريا الجنوبية، هي الأولى لرئيس إماراتي.

تُعد الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرابع عشر لكوريا الجنوبية، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 20.8 مليار دولار في عام 2023.

سبق وأن قامت كوريا الجنوبية ببناء 4 محطات للطاقة النووية في "براكة" في الإمارات، كما وقعت الإمارات صفقة لشراء منظومة صواريخ أرض-جو متوسطة المدى من طراز "تشيونغونغ-2" من كوريا الجنوبية.

تُمثل الاتفاقيات الجديدة نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وتُمهد الطريق لتعاون أوثق في مختلف المجالات. كما تُعزز من مكانة البلدين كمركزين رئيسيين للتجارة والاستثمار في المنطقة، وتُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين.