"إذهب إلى الجحيم"|| يائير نتيناهو يهاجم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

هاجم نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، الليلة (السبت) الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد دعمه إقامة دولة فلسطينية. وكتب ردا على تصريحات ماكرون في منصة "اكس" ، والذي لعن خلاله يائير الرئيس الفرنسي وقام بتسجيل أسماء المستعمرات الفرنسية مطالبا بتحريرها.

social networks

وكتب يائير متوجها الى ماكرون"اذهب إلى الجحيم"، وتابع: "نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غينيا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا".

تأتي تصريحات يائير نتنياهو بعد أن غرد الرئيس الفرنسي ماكرون أمس باللغات العبرية والعربية والفرنسية والإنجليزية معبرا عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية. وكتب: "أجد نفسي هنا أمام تفسيرات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بسياستنا تجاه غزة. هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية بدون حماس".

وأضاف ماكرون: "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم ، واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حل الدولتين السياسي. لا سبيل سوى الحل السياسي. أؤيد حق الفلسطينيين المشروع في دولة وسلام، تمامًا كما أؤيد حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، في ظل اعتراف جيرانهم بكلتا الدولتين".

وأضاف أن "المؤتمر لدفع حل الدولتين الذي سيعقد في يونيو/حزيران المقبل يجب أن يكون حاسما. أبذل قصارى جهدي، إلى جانب شركائنا، لتحقيق هدف السلام هذا. نحن بأمسّ الحاجة إليه. ولتحقيق النجاح، يجب ألا ندخر جهدًا. يجب ألا نستسلم للحلول غير المجدية أو الاستفزازات. يجب ألا نسمح للتضليل والتلاعب بأن يكتسبا زخمًا. والأهم من ذلك، دعونا نبقى متحدين".