رئيس وزراء نيوزيلندا يقول إن نتنياهو "فقد صوابه"

انتقد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتقدًا أن نتنياهو "فقد صوابه".

تأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من إعلان حكومة لوكسون أنها تدرس الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية بحلول سبتمبر/أيلول.

قال لوكسون: "لقد تمادى نتنياهو كثيراً. أعتقد أنه فقد صوابه"، واصفاً الوضع في الأراضي الفلسطينية بأنه "مروع". وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلي "لا يستمع إلى المجتمع الدولي"، واصفاً هذا الموقف بأنه "غير مقبول".

تأتي تصريحات لوكسون عقب إعلان نيوزيلندا يوم الاثنين أنها قد تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر\أيلول. وكانت عدة دول غربية أخرى، من بينها أستراليا وفرنسا وكندا، قد حثت المجتمع الدولي في وقت سابق على اتخاذ إجراء مماثل وسط تزايد القلق بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

قال وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز إن قرار الحكومة سيتم توجيهه بواسطة "المبادئ والقيم والمصالح الوطنية" للبلاد، مشيرًا إلى أن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة كانت عاملًا رئيسيًا في مداولاتهم.

يصف المحللون السياسيون تعليقات لوكسون بأنها تشدد غير مسبوق في موقف نيوزيلندا تجاه الحكومة الإسرائيلية. وقال أحد الخبراء: "هذا يُمثل إشارة واضحة إلى استعداد نيوزيلندا لاتخاذ موقف حازم على الساحة الدولية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".