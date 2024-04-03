مجلس الأمن يخصص جلسة لمناقشة نزاع الصحراء بمشاركة الجزائر

خصصت الرئاسة المالطية لمجلس الأمن جلسة واحدة لقضية الصحراء، مقررة يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، وسيتم خلال هذا اللقاء المغلق تقديم إيجازات من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو الروسي ألكسندر إيفانكو.

وسيكون على المسؤولين الأمميين إطلاع أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على التطورات التي شهدها ملف الصحراء، على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، منذ اعتماد القرار 2703، يوم 29 أكتوبر 2023.

وستشهد مناقشة قضية الصحراء يوم 16 أبريل مشاركة الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، ويمكن لها أن تطلب عقد اجتماع آخر لمناقشة النزاع الإقليمي.

وللتذكير، في أكتوبر 2023، قام مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء لمدة عام إضافي.