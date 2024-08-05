ترامب يزعم: "الليله سينفذ هجوم ايراني ضد إسرائيل"

أجرى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، مساء اليوم (الاثنين) مقابلة بعد تجمع حاشد، وادعى أن إيران ستهاجم إسرائيل الليلة.

وزعم ترامب: "الآن سمعت أنه سيكون هناك هجوما الليلة من جانب إيران ضد إسرائيل، سيتم مهاجمتها الليلة. أنا أقول لكم هذا، لقد سمعته. أسمع أن إسرائيل سوف تتعرض للهجوم الليلة. لو كنت رئيسًا لما قال أحد ذلك، لأن ذلك لم يكن ليحدث بنسبة 100%".