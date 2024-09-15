المساعدة بإنتاج الأسلحة النووية مقابل الصواريخ: التعاون بين إيران وروسيا يرتقي درجة

أفادت "بلومبرغ" السبت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشعران بقلق متزايد من قيام روسيا بمشاركة معلومات وتكنولوجيا سرية مع إيران يمكن أن تقربها من القدرة على صنع أسلحة نووية، مقابل قيام طهران بتزويد موسكو بالصواريخ الباليستية لحربها في أوكرانيا.

وبحسب التقرير فإن الكرملين زاد تعاونه مع إيران في الأشهر الأخيرة في ظل طموحات طهران بالحصول على أسلحة نووية. وقد ناقش المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون هذا التطور المثير للقلق من التعاون في واشنطن هذا الأسبوع، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض لعقد اجتماع استراتيجي للسياسة الخارجية.

KHAMENEI.IR / AFP

وفي الوقت نفسه، أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في وقت سابق، إدانة لصادرات إيران وشراء روسيا للصواريخ الباليستية من طهران. وقالوا :"لقد استخدمت موسكو الأسلحة الإيرانية مثل الطائرات بدون طيار لقتل المدنيين الأوكرانيين والإضرار بالبنية التحتية الحيوية. العدوان الروسي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافوا: "يجب على إيران أن توقف فورًا كل دعمها للحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا، وأن توقف عمليات نقل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا ذات الصلة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للشعب الأوكراني وكذلك الأمن الأوروبي والدولي على نطاق أوسع".