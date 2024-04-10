وزير الدفاع الأمريكي ينفي ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة

وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نفى الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، مؤكدًا في كلمة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أهمية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد تهديدات كحماس وإيران.

أوستن أشار إلى التزام الولايات المتحدة بمواصلة الدعم العسكري لإسرائيل، ورد على استفسارات بشأن مزاعم ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية من خلال قتل أكثر من 30 ألف مدني وحجب المساعدات الإنسانية عن غزة، بأن الولايات المتحدة لا تملك دليلاً يؤكد هذه الادعاءات.

في الوقت ذاته، وصف الهجمات التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأنها "جريمة حرب"، مؤكدًا على ضرورة التمييز بين الأعمال العدائية والدفاع عن النفس.

الجدير بالذكر أن النزاع المستمر في قطاع غزة لأكثر من ستة أشهر، والذي تقوده إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، أسفر عن خسائر بشرية هائلة وأدى إلى كارثة إنسانية ودمار واسع النطاق، ما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".