نتنياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي

في خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست الليلة الماضية، أكد التزامه بالخطة الإسرائيلية التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن لصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التصريحات السابقة حول "صفقة جزئية" كانت سببًا في إثارة غضب الإدارة الأمريكية وتهديد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق. جاء هذا الإعلان بعد ساعات من توترات حادة بين الجانبين، حيث رفض نتنياهو في مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، الموافقة على إنهاء الحرب ضمن الصفقة، مما أثار استياءً كبيرًا لدى الأهالي المختطفين والإدارة الأمريكية على حد سواء.

في محاولة لزيادة الضغط على أصحاب القرار، نشر أهالي المختطفين مقطع فيديو يظهر عملية اختطاف هيرش غولدبرغ بولين، وأور ليفي، وعلياء كوهين إلى غزة، مما زاد من حالة الإحباط لديهم. كان تصريح نتنياهو في مقابلته السابقة يتعارض مع التوجهات الدبلوماسية الإسرائيلية للحفاظ على الغموض بشأن الصفقة، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى مطالبة نتنياهو بتوضيح موقفه وإعادة التأكيد على التزامه بالخطة المقدمة من بايدن.

وفي خطابه أمام الكنيست، وعد نتنياهو بإعادة جميع المختطفين، مشددًا على أن الحرب لن تنتهي حتى تحقيق هذا الهدف، إلى جانب القضاء على حماس وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم بسلام. هذا التوضيح جاء لتهدئة الغضب الأمريكي وإعادة الكرة إلى ملعب حماس، مؤكداً أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالخطة التي قدمها بايدن.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كان في زيارة حاسمة إلى واشنطن في نفس الوقت، حيث التقى بمسؤولين أمريكيين كبار لمناقشة صفقة الرهائن وكيفية المضي قدمًا فيها. ورغم توضيح نتنياهو التزامه بالخطة، يبقى التحدي الرئيسي هو ضمانات حماس بأن إسرائيل لن تستأنف القتال بعد المرحلة الأولى من الصفقة.

في الختام، أكد نتنياهو أن التزامه بالخطة لم يتغير وأن إسرائيل ستواصل الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق شامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة يجب أن تتضمن إطلاق سراح المختطفين من الفئات الإنسانية، مع مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى المتبقين.