محاولة اغتيال بوتين؟ انتشار فيديو مزعوم لانفجار سيارة ليموزين تابعة لأسطول الرئيس الروسي

انفجرت سيارة ليموزين، يُقال إنها تابعة لأسطول الأمن الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لوبيانكا، بالقرب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في موسكو. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل سيارة أوروس سينات، وهي تلتهمها النيران وتتطاير في الشارع.

