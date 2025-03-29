محاولة اغتيال بوتين؟ انتشار فيديو مزعوم لانفجار سيارة ليموزين تابعة لأسطول الرئيس الروسي

انفجرت سيارة ليموزين، يُقال إنها تابعة لأسطول الأمن الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لوبيانكا، بالقرب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في موسكو. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل سيارة أوروس سينات، وهي تلتهمها النيران وتتطاير في الشارع.

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ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن إدارة الممتلكات الرئاسية التابعة لبوتين هي مالكة السيارة. وكانت السيارة من طراز "أوروس سينات" بقيمة 357 ألف دولار. ويُظهر الفيديو الركاب وهم يهربون من موقع الحريق، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.

وصل رجال الإطفاء بسرعة بينما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من السيارة، وسكبوا الماء على المحرك في محاولة للسيطرة على الحريق. وتشير التقارير إلى أن السيارة كانت مأهولة وقتها، إلا أن هوية من كانوا بداخلها لا تزال مجهولة. ولم يُبلغ عن أي إصابات. ولا يزال سبب الحريق الذي اندلع في شارع سريتينكا مجهولًا.

يأتي هذا الحادث في وقت تتزايد به المخاوف على سلامة بوتين في ظل الحرب الدائرة مع أوكرانيا. وقبل أيام قليلة فقط، وردت تقارير عن رؤية رجال أمن يفتحون فتحات تصريف بالقرب من مكان كان من المقرر أن يلقي فيه بوتين كلمة في موسكو، للتحقق على الأرجح من وجود قنابل.