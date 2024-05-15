الاتحاد الأوروبي يهدد: "استمرار العملية في رفح - قد يضر بعلاقاتنا مع إسرائيل"

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم العملية العسكرية الإسرائيلية بشدة في رفح وهددوا -إذا لم تتوقف العملية فورا " فسيؤدي ذلك حتما إلى توتر علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل".

وجاء في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى تجنب المزيد من تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل في غزة وإعادة فتح معبر رفح. وقد تم إيواء أكثر من مليون مواطن في رفح والمناطق المحيطة بها وقد طلب منهم الإخلاء إلى المناطق التي لا يمكن اعتبارها آمنة وفقًا للأمم المتحدة. وبينما يعترف الاتحاد الأوروبي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تفعل ذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي وتوفر الأمن للمدنيين".

وأضاف البيان أيضا أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الإنهاء الفوري للعملية العسكرية في رفح. فهذه العملية تزيد من تعطيل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة وتؤدي إلى مزيد من النزوح الداخلي والتعرض للجوع والمعاناة الإنسانية. ويدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تجنب المزيد من تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة أصلا في غزة وإلى إعادة فتح معبر رفح. وإذا واصلت إسرائيل العملية العسكرية، فإن ذلك سيشكل حتما ضغطا على علاقات الاتحاد الاوروبي مع إسرائيل"

بالإضافة إلى ذلك، ورد أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على إسرائيل أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق. وقد أوضحت محكمة العدل الدولية ذلك في أوامرها الصادرة في 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذار. وفي هذا السياق، أصدر الاتحاد الأوروبي قراره ويدين الاتحاد أيضا الهجوم الذي شنته حماس على معبر كرم أبو سالم، والذي أدى إلى مزيد من تعطيل تقديم المساعدات الإنسانية، وندعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمختطفين الذين تحتجزهم حماس".

ويشار الى أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، نشر على موقع X (تويتر سابقًا) تغريدة عبر خلالها عن غضبه :" من الهجمات المتكررة وغير المنضبطة التي نفذها متطرفون إسرائيليون على قوافل المساعدات التي في طريقها إلى غزة، بما في ذلك القوافل من الأردن" وقال إن "مئات الآلاف من المواطنين يتضورون جوعا. ويجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأعمال وتعاقب المسؤولين عنها".