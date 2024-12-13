تقرير: ترامب يدرس مهاجمة ايران

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (الجمعة)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك شن ضربات جوية على البلاد.

وبحسب التقرير، قال ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في إحدى محادثاتهما الأخيرة إنه "قلق من أن تنجح إيران في تطوير سلاح نووي في عهده"، وقال إنه "يبحث عن مقترحات لمنع ذلك". وبحسب التقرير، فإن خيار توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية يخضع "للدراسة الجادة هذه الأيام من قبل فريق ترامب الانتقالي".

ويُزعم أيضًا أن أحد الخيارات المتاحة هو زيادة الضغط العسكري على إيران من خلال إرسال المزيد من القوات والطائرات المقاتلة والسفن الأمريكية إلى الشرق الأوسط. ويُزعم أيضًا أنه يتم النظر في إمكانية بيع أسلحة أكثر تقدمًا لإسرائيل، مثل القنابل المخترقة للتحصينات وتعزيز القوة الهجومية للجيش الإسرائيلي لتعطيل المنشآت النووية الإيرانية.

وفي الواقع، يعتقد الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب أن التهديد باستخدام القوة العسكرية، خاصة بالاقتران مع العقوبات الأميركية التي ستشل الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية.