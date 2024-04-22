بمناسبة عيد الفصح .. بايدن يتحدث عن الرهائن ومعاداة السامية الأمريكية

في بيان بمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودي المقبلة، تناول رئيس الولايات المتحدة جو بايدن هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس، والحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة وسط الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.

وقال بادن: "يقع عيد الفصح هذا قاسيًا بشكل خاص على عائلات الرهائن التي تحاول تكريم روح العيد - قصة تتمحور حول الحرية - بينما يظل أحبائهم في الأسر. قلوبنا مع جميع الضحايا والناجين والعائلات والأصدقاء الذين فقد أحباؤهم قُتلوا أو أُخذوا كرهائن أو أُصيبوا أو شردوا أو تعرضوا للأذى".

وأضاف قائلا "إن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة هو التزام صارم. وحكومتي تعمل على مدار الساعة لتحرير الرهائن، ولن يهدأ لنا بال حتى نحضرهم". المنزل"، وتابع.

وتعهد قائلا: "سنواصل العمل نحو حل الدولتين الذي يوفر الأمن المتساوي والازدهار والسلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين"، مضيفا أن واشنطن "تقود الجهود الدولية لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها". بما في ذلك عن طريق توجيه الجيش الأمريكي للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية غير المسبوقة في نهاية الأسبوع الماضي.