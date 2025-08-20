أستراليا لنتنياهو: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكن تفجيرهم أو تجويعهم"."

قد يعجبك أيضًا -

لم تكتفِ أستراليا بالصمت، وردّت صباح اليوم (الأربعاء) على رسالة وجّهها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى نظيره أنتوني ألبانيز. وكتب وزير الداخلية توني بيرك: "لا تُقاس القوة بعدد الأشخاص الذين يُمكن تفجيرهم أو تجويعهم".

وأضاف بيرك لهيئة الإذاعة الوطنية ABC: "ما رأيناه في بعض الإجراءات التي يتخذونها هو استمرار عزلة إسرائيل عن العالم، وهذا ليس في مصلحتهم ويتعارض مع مصالحهم. تقاس القوة بشكل أفضل بما فعله رئيس الوزراء ألبانيز بالضبط، وهو اتخاذ قرار نعلم أن إسرائيل لن يعجبها".

رئيس الوزراء ألبانيز أضاف: "أنا لا آخذ هذه الأمور بشكل شخصي. أنا أتواصل مع الأشخاص بشكل دبلوماسي، وكان لديه أمور مماثلة ليقولها عن زعماء آخرين. ما أقوله هو أن هناك قلقًا عالميًا متزايدًا وقلقًا عالميًا لأن الناس يريدون أن يروا نهاية لدائرة العنف في غزة".

كما هو معلوم، هاجم أمس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القرار الأسترالي وزعيمه. "التاريخ سيتذكر رئيس وزراء أستراليا ألبانيزي كسياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

أمس أيضًا ردت أستراليا على إسرائيل في أعقاب قرار وزير الخارجية جدعون ساعر بسحب تصاريح الإقامة لممثليها لدى السلطة الفلسطينية: وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قالت إن "للحكومة الحق في حماية مجتمعاتها والدفاع عن جميع الأستراليين من الكراهية والأذى". ومع ذلك، أكدت وونغ أنه "في وقت أصبح فيه الحوار والدبلوماسية ضروريين أكثر من أي وقت مضى، تعزل حكومة نتنياهو إسرائيل وتقوض الجهود الدولية من أجل السلام وحل الدولتين".