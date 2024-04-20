الكونجرس الأمريكي يقترب من الموافقة على حزمة المساعدات الضخمة لإسرائيل وأوكرانيا

بعد أكثر من ستة أشهر من التأخير والجدل، يشهد الكونجرس الأمريكي اليوم تحولاً ملحوظاً في مسار الموافقة على حزمة المساعدات التي وعد بها الرئيس جو بايدن لدعم إسرائيل في الحرب، إلى جانب أوكرانيا وتايوان. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، على تقديم الاقتراح للتصويت، والذي من المنتظر أن يجري الليلة.

رغم معارضة بعض الجمهوريين اليمينيين المتطرفين لتقديم مساعدات لأوكرانيا، يصر رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، على المضي قدمًا في التشريع، وذلك بدعم من الرئيس بايدن وجزء كبير من النواب. وقد وافق الديمقراطيون على الاقتراح في جلسة تمهيدية، حيث صوت لصالحه 316 مشرعًا من كلا الحزبين، بينما عارضه 94 فقط.

ومن المقرر أن تتجه الحزمة، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 95 مليار دولار، إلى مجلس الشيوخ بعد التصويت، حيث يسيطر الديمقراطيون وقد أعلن زعيم الأغلبية، تشاك شومر، جاهزية الأعضاء للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للموافقة عليها.

تشمل الحزمة مساعدات عسكرية وإنسانية، بما في ذلك 26.4 مليار دولار لإسرائيل والشرق الأوسط، مخصصة لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية ضد إيران ووكلائها، وتمويل المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع، بما في ذلك قطاع غزة.