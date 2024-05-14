هذا هو التاريخ المقترح لزيارة ماكرون الى المغرب

كشف مصدر دبلوماسي مطلع، عن طرح تواريخ بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادمين كمواعيد لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، التي من المرتقب أن يلتقي خلالها مع الملك محمد السادس، حسب موقع هسبريس المغربي.

وكان قد أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، اتصالا هاتفيا، السبت المنصرم، مع ستيفان سيجورني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، بعد حوالي شهر من زيارة الوزير المغربي لباريس.

ووفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية فإن بوريطة وسيجورني تطرقا خلال بالمناسبة إلى “الدينامية الإيجابية التي تعرفها علاقات باريس والرباط، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية”.