الولايات تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الدولية

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على أربعة مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، في أعقاب تحقيقات وتوجيهات تخص مواطنين أمريكيين وإسرائيليين. وجاء في البيان أن العقوبات تُفرض بموجب الأمر الرئاسي 14203، الذي يتيح معاقبة هيئات وأشخاص أجانب متورطين في أنشطة تُعتبر معادية للأمريكيين والإسرائيليين.

كما ذُكر، من بين القضاة الذين فرضت عليهم عقوبات يمكن العثور على القاضيين كيمبرلي فروست ونيكولاس يان غيلو، اللذان كانا منخرطين في قرارات التحقيق أو إصدار أوامر اعتقال ضد عسكريين أمريكيين وشخصيات حكومية إسرائيلية، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات أيضاً على المدعيتين نَجاة شَمِيم خان وماما منديي نيانغ، وذلك بسبب دعمهما لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل.

آلية العقوبات هي أن جميع الأصول والحقوق في الأصول الخاصة بالأشخاص المفروض عليهم عقوبات المتواجدين في أراضي الولايات المتحدة، أو الخاضعة لسيطرة أمريكية - سيتم تجميدها، وأي صفقة أو تحويل أموال إليهم أو منهم ممنوع بدون تصريح خاص.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غرد ردًا: "المحكمة الدولية تواصل تجاهل السيادة الوطنية وتشجيع الحرب القانونية من خلال جهود التحقيق، الاعتقال، السجن وتقديم الأمريكيين والإسرائيليين للمحاكمة. ردًا على ذلك، أفرض عقوبات إضافية على أربعة مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية. سنواصل محاسبة المسؤولين عن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية، التي هي مفلسة أخلاقيًا وتفتقر إلى أي أساس قانوني، ضد الأمريكيين والإسرائيليين".

https://x.com/i/web/status/1958181675675861074 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أدلى بتعقيب قال فيه: "أُبارك لماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، الذي قرر فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذا عمل حازم ضد حملة التشويه الكاذبة ضد دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ومن أجل الحقيقة والعدالة".