بايدن يوقع على ميزانية مؤقتة تشمل دعمًا عسكريًا لإسرائيل وتوقف تمويل الأونروا

البيت الأبيض أعلن مؤخرًا أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد صادق على الميزانية التي تم الاتفاق عليها في الكونغرس، والتي تتضمن مقترحًا ميزانيًا مؤقتًا. هذا المقترح يقر بتقديم دعم عسكري جديد لدولة إسرائيل ويعلق مؤقتًا التمويل المقدم لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025.

الميزانية المؤقتة، التي نالت دعمًا من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تهدف إلى منع إغلاق الحكومة وتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل، بتخصيص مبلغ 3.8 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لهذا الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، توجد حزمة أخرى قيد النقاش بقيمة 95 مليار دولار، تشمل تخصيص 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، في إطار الجهود الأميركية لدعم حلفائها.